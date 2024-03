Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI beginnt die Sitzung mit Verlusten

Am Mittwoch steht der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,03 Prozent im Minus bei 1 921,36 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,012 Prozent auf 1 921,61 Punkte an der Kurstafel, nach 1 921,85 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 921,61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 919,43 Punkten.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1,16 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 13.02.2024, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 802,45 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 13.12.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 772,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.03.2023, wurde der SLI auf 1 684,41 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 8,95 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 923,34 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 742,94 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit ams (+ 3,29 Prozent auf 1,21 CHF), VAT (+ 1,31 Prozent auf 477,80 CHF), Temenos (+ 1,13 Prozent auf 66,40 CHF), UBS (+ 0,76 Prozent auf 27,91 CHF) und Logitech (+ 0,74 Prozent auf 81,68 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Geberit (-2,98 Prozent auf 521,60 CHF), Novartis (-0,79 Prozent auf 86,90 CHF), Sandoz (-0,72 Prozent auf 27,57 CHF), Roche (-0,47 Prozent auf 243,60 CHF) und Swatch (I) (-0,38 Prozent auf 208,40 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 769 518 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 256,424 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

