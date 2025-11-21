Novartis Aktie

109,10EUR
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

21.11.2025 10:59:50

Novartis Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novartis mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Buy" belassen. Auf seinem Kapitalmarkttag in London habe der Pharmakonzern zwar viele Details zur Geschäftsentwicklung veröffentlicht, aber keine Neuigkeiten, die einen großen Einfluss auf die Anlagestory hätten, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Insgesamt wertet er die Aussagen aber moderat positiv, da sie die stetigen Wachstumsaussichten bis zum Ende des Jahrzehnts sowie das Vertrauen in die Umsatz- und Margenentwicklung über 2030 hinaus untermauert hätten./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 07:55 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

