ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 102 Franken auf "Neutral" belassen. Die neuen Mittelfristziele der Schweizer lägen leicht über seinen Erwartungen und auch dem Konsens, schrieb Matthew Weston am Donnerstagmorgen anlässlich des Kapitalmarkttages./rob/ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 06:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.