Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht am Mittag Gewinne

Kaum verändert zeigt sich der TecDAX am Donnerstag.

Am Donnerstag tendiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,19 Prozent höher bei 3 534,51 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 553,238 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,110 Prozent schwächer bei 3 523,84 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 527,72 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 3 534,69 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 520,92 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der TecDAX bereits um 0,703 Prozent. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 18.11.2025, bei 3 416,46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.09.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3 655,31 Punkten auf. Der TecDAX lag vor einem Jahr, am 18.12.2024, bei 3 504,98 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 2,85 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 994,94 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 010,36 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell PNE (+ 3,68 Prozent auf 10,14 EUR), United Internet (+ 2,67 Prozent auf 26,14 EUR), IONOS (+ 2,33 Prozent auf 26,35 EUR), Nemetschek SE (+ 1,85 Prozent auf 93,45 EUR) und freenet (+ 1,10 Prozent auf 29,34 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil SMA Solar (-4,86 Prozent auf 32,52 EUR), Nordex (-2,15 Prozent auf 28,28 EUR), Elmos Semiconductor (-1,44 Prozent auf 89,00 EUR), Sartorius vz (-0,76 Prozent auf 234,70 EUR) und Siltronic (-0,57 Prozent auf 45,30 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 847 344 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 235,290 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,50 erwartet. Mit 7,20 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

