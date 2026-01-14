Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|Kreativ-Software
|
14.01.2026 21:06:39
Apple-Aktie fällt: Nutzerdaten werden nicht fürs KI-Training genutzt
Apple bündelte im Creator-Studio-Abo unter anderem seine Software für Videoschnitt und Bildbearbeitung sowie neue KI-Funktionen für Büro-Apps. Mit dem Angebot greift der Konzern in dem Geschäft unter anderem den Platzhirsch Adobe an. Nutzer haben dabei nicht die Möglichkeit, auszuwählen, welche KI-Modelle im Hintergrund für einzelne Aufgaben eingesetzt werden. Apple habe die aus Sicht des Konzerns besten Modelle für jeweilige Aufgaben ausgewählt, sagte Chiu-Watson.
Beim Einsatz von KI halte sich Apple an den Grundsatz, dass man menschliche Kreativität ergänzen wolle, betonte der für Produktmarketing zuständige Bob Borchers. "Wir wollen ihre Fähigkeiten erweitern, aber nicht ersetzen." Auch sei Apple überzeugt, dass von Nutzern erstellte Dinge ihr Eigentum bleiben und nur sie die Kontrolle darüber haben, wo und wann sie geteilt werden.
Im NASDAQ-Handel am Mittwoch verliert die Apple-Aktie zeitweise 0,65 Prozent auf 259,36 US-Dollar. /so/DP/jha
CUPERTINO (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Adobe Inc.
|
13.01.26
|Schwacher Handel: S&P 500 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
13.01.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
13.01.26
|Adobe-Aktie fällt tief: Apple konkurriert mit Adobe und Co mit Abo für Kreativ-Apps (dpa-AFX)
|
13.01.26