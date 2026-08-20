Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
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20.08.2026 22:41:15
Applied Materials (AMAT) Q3 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.Thursday, Aug. 13, 2026 at 4:30 p.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Applied Materials Inc.
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20.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Applied Materials von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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17.08.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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17.08.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verliert schlussendlich (finanzen.at)
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17.08.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 verbucht am Montagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
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17.08.26
|Börse New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
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17.08.26
|Gewinne in New York: So performt der NASDAQ Composite am Mittag (finanzen.at)
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14.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
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14.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Applied Materials Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Applied Co Ltd
|4 365,00
|0,46%
|Applied Materials Inc.
|423,40
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