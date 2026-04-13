AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
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13.04.2026 19:47:20
AppLovin Stock Surges As Software Sector Rebounds
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Nachrichten zu AppLovin Corp
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13.04.26
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13.04.26
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13.04.26
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10.04.26
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08.04.26
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