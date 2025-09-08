ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Medienbericht
|
08.09.2025 09:39:40
ASML wird wohl Hauptaktionär von Mistral AI in Finanzierungsrunde - Aktie höher
Wie die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf namentlich nicht genannte Quellen berichtet, führt der niederländische Chipausrüster ASML eine Finanzierungsrunde für Mistral AI an, die das Startup für Künstliche Intelligenz mit 10 Milliarden Euro bewerten würde - vor der neuen Finanzspritze.
ASML hat dem Bericht zufolge zugestimmt, 1,3 Milliarden Euro in der insgesamt 1,7 Milliarden Euro schweren Finanzierungsrunde von Mistral zu investieren.
Mistral reagierte Reuters zufolge nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme, ASML lehnte eine Stellungnahme ab.Im Amsterdamer Handel gewinnt die ASML-Aktie zwischenzeitlich 0,91 Prozent auf 666,2 Euro.
DJG/DJN/uxd/sha
DOW JONES
Bildquelle: ASML
|05.09.25
|ASML NV Buy
|UBS AG
|04.09.25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|26.08.25
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.25
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.07.25
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|ASML Holding NV NY Registered Shs
|664,00
|-0,30%
|ASML NV
|666,10
|0,02%
