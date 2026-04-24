ATOSS Software wird optimistischer: Höhere Marge bis 2026 geplant - Aktie springt an

Die Prognose für die operative Marge werde aufgrund des soliden Jahresauftakts und den Erwartungen für den weiteren Jahresverlauf auf mindestens 34 Prozent angehoben, teilte der Spezialist für Personalmanagement-Software am Freitag in München mit. Bislang hatte das Management als Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) mindestens 32 Prozent vom Umsatz in Aussicht gestellt, Analysten hatten allerdings bereits zuvor mehr auf dem Zettel. Das Umsatzziel von 215 Millionen Euro wurde bestätigt nach einem prozentual zweistelligen Wachstum im ersten Quartal.

Die im SDAX notierte Aktie sprang zunächst 10 Prozent an auf das höchste Niveau seit Mitte März. Einen Teil der Gewinne gab sie im Tagesverlauf wieder ab und stand zuletzt noch gut 5 Prozent im Plus, womit es aber trotzdem für den ersten Platz im Kleinwerte-Index reichte. Seit Jahresanfang zählt das Papier allerdings mit einem Abschlag von mehr als 31 Prozent gemessen am Xetra-Schluss vom Vortag weiter zu den größten Verlierern im SDax.

In den ersten drei Monaten des Jahres stiegen die Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11 Prozent auf 51,4 Millionen Euro. Der operative Gewinn stieg um fast 17 Prozent auf 18,2 Millionen Euro. Unterm Strich steigerten die Münchener den Gewinn um 13 Prozent auf 12,8 Millionen Euro.

Jefferies-Analyst Henrik Paganetty sprach von einem starken ersten Quartal mit einem starken Mittelzufluss.

ATOSS Software machen etwas Boden gut

Angehobene Margenziele beflügeln am Freitag die tags zuvor noch sehr schwachen Papiere von ATOSS Software. Auf XETRA springen sie zeitweise um 6,83 Prozent auf 84,50 Euro hoch.

Die Prognose für die operative Marge werde aufgrund des soliden Jahresauftakts und den Erwartungen für den weiteren Jahresverlauf auf mindestens 34 Prozent angehoben, teilte der im SDAX notierte Softwareanbieter mit. Jefferies-Analyst Henrik Paganetty sprach von einem starken ersten Quartal mit einem starken Mittelzufluss.

Seit Jahresanfang zählen sie aber mit einem Abschlag von mehr als 31 Prozent gemessen am XETRA-Schluss vom Vortag weiter zu den größten Verlierern im SDAX.

Jefferies belässt ATOSS Software nach Zahlen auf 'Buy'

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ATOSS Software nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Henrik Paganetty lobte am Freitag die starken Ergebnisse und das angehobene Ziel für die operative Profitabilität im laufenden Jahr.

MÜNCHEN / FRANKFURT / NEW YORK (dpa-AFX)