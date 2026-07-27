ATOSS Software Aktie
|82,30EUR
|6,30EUR
|8,29%
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
ATOSS Software Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Atoss Software nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Gustav Froberg hob in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung das robuste zweistellige Wachstum des Softwareunternehmens mit attraktiven Margen hervor. Dies sei beruhigend in einem Umfeld, in dem Anleger wegen Einflüssen rund um Künstliche Intelligenz Störungen des Geschäfts befürchtet hätten, doch die zugrundeliegenden Entwicklungen begeisterten ihn noch mehr. Der Experte verwies auf ein beschleunigtes Wachstum der Cloud-Aufträge, ein gestärktes Geschäft außerhalb der Region Deutschland, Österreich und Schweiz sowie insgesamt höhere Margenziele für 2027./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 16:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
|
Unternehmen:
ATOSS Software AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
135,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
81,50 €
|
Abst. Kursziel*:
65,64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
82,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
64,03%
|
Analyst Name::
Gustav Froberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ATOSS Software AG
|
10:04
|TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: So viel hätte eine Investition in ATOSS Software von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: SDAX beginnt Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
24.07.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
24.07.26
|Börse Frankfurt in Grün: Zum Handelsende Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
24.07.26
|Aktie deutlich im Plus: ATOSS Software wächst dank Cloud - Prognose bekräftigt (dpa-AFX)
|
24.07.26
|Handel in Frankfurt: So performt der TecDAX nachmittags (finanzen.at)
|
24.07.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu ATOSS Software AG
|10:24
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|14.07.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:24
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|14.07.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:24
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|14.07.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ATOSS Software AG
|82,30
|8,29%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:27
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|10:26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|10:25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|10:25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|10:25
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:24
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:23
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:09
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|10:08
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|10:07
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|10:06
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|10:06
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10:05
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|09:58
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:57
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:43
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|09:29
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|07:35
|FUCHS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|24.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|24.07.26
|RELX Buy
|UBS AG