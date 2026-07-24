NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Atoss Software auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe ein starkes zweites Quartal hinter sich, schrieb Henrik Paganetty am Freitag in einer ersten Reaktion auf die Zahlen. Das operative Ergebnis (Ebit) sei höher als erwartet. Zudem habe Atoss das Ziel für die operative Marge im Jahr 2027 heraufgesetzt./rob/ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 02:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 02:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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