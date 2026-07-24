ATOSS Software Aktie
|74,80EUR
|5,90EUR
|8,56%
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
ATOSS Software Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Atoss Software auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe ein starkes zweites Quartal hinter sich, schrieb Henrik Paganetty am Freitag in einer ersten Reaktion auf die Zahlen. Das operative Ergebnis (Ebit) sei höher als erwartet. Zudem habe Atoss das Ziel für die operative Marge im Jahr 2027 heraufgesetzt./rob/ajx/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 02:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 02:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
|
Unternehmen:
ATOSS Software AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
115,00 €
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
74,10 €
|
Abst. Kursziel*:
55,20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
74,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53,74%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
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