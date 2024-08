ATX aktuell: ATX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Plus

So performte der ATX am dritten Tag der Woche schlussendlich.

Zum Handelsschluss ging es im ATX im Wiener Börse-Handel um 0,88 Prozent nach oben auf 3 597,82 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 116,716 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 567,15 Zählern und damit 0,021 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 566,40 Punkte).

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 3 566,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 599,34 Punkten erreichte.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 0,980 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, den Wert von 3 706,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2024, bewegte sich der ATX bei 3 722,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 148,32 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,45 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 305,62 Zählern.

ATX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Wienerberger (+ 2,05 Prozent auf 28,90 EUR), BAWAG (+ 1,99 Prozent auf 66,60 EUR), Telekom Austria (+ 1,76 Prozent auf 8,65 EUR), Raiffeisen (+ 1,69 Prozent auf 16,82 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,58 Prozent auf 46,81 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen AT S (AT&S) (-1,43 Prozent auf 15,88 EUR), Verbund (-1,04 Prozent auf 75,85 EUR), voestalpine (-0,83 Prozent auf 21,38 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,45 Prozent auf 33,50 EUR) und Lenzing (+ 0,16 Prozent auf 30,50 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der CA Immobilien-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 693 190 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 26,699 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX-Fundamentaldaten

Die Raiffeisen-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,92 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at