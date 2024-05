ATX aktuell: ATX verbucht am Nachmittag Abschläge

Am Freitag bewegt sich der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 1,03 Prozent tiefer bei 3 729,15 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 121,448 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,062 Prozent auf 3 765,60 Punkte an der Kurstafel, nach 3 767,95 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 765,60 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 720,37 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Minus von 0,540 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.04.2024, wies der ATX einen Wert von 3 580,28 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 384,84 Punkten. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 24.05.2023, bei 3 118,12 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,29 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 305,62 Zählern.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell IMMOFINANZ (+ 0,63 Prozent auf 23,90 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,55 Prozent auf 21,96 EUR), Raiffeisen (+ 0,47 Prozent auf 17,15 EUR), CA Immobilien (+ 0,41 Prozent auf 29,72 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,24 Prozent auf 8,26 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Schoeller-Bleckmann (-6,88 Prozent auf 39,95 EUR), Verbund (-3,86 Prozent auf 73,50 EUR), Lenzing (-2,98 Prozent auf 34,20 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,04 Prozent auf 115,40 EUR) und OMV (-1,23 Prozent auf 46,48 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 217 756 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 26,577 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 2,98 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,05 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

