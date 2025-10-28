CA Immobilien Aktie
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
|Lohnende CA Immobilien-Anlage?
|
28.10.2025 10:03:43
ATX-Titel CA Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CA Immobilien von vor 3 Jahren bedeutet
Das CA Immobilien-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der CA Immobilien-Anteile betrug an diesem Tag 31,60 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die CA Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 31,646 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2025 auf 24,86 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 786,71 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 786,71 EUR, was einer negativen Performance von 21,33 Prozent entspricht.
Der Marktwert von CA Immobilien betrug jüngst 2,25 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG
Nachrichten zu CA Immobilienmehr Nachrichten
|
30.10.25
|Zuversicht in Wien: ATX bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
30.10.25
|Pluszeichen in Wien: ATX am Donnerstagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.10.25
|Pluszeichen in Wien: ATX notiert im Plus (finanzen.at)
|
28.10.25
|Börse Wien: ATX zum Ende des Dienstagshandels auf Richtungssuche (finanzen.at)
|
28.10.25
|ATX-Titel CA Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CA Immobilien von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
28.10.25
|Zurückhaltung in Wien: ATX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
28.10.25
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime startet im Minus (finanzen.at)
|
27.10.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen ATX schlussendlich steigen (finanzen.at)