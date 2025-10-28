CA Immobilien Aktie

Lohnende CA Immobilien-Anlage? 28.10.2025 10:03:43

ATX-Titel CA Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CA Immobilien von vor 3 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in CA Immobilien-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das CA Immobilien-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der CA Immobilien-Anteile betrug an diesem Tag 31,60 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die CA Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 31,646 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2025 auf 24,86 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 786,71 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 786,71 EUR, was einer negativen Performance von 21,33 Prozent entspricht.

Der Marktwert von CA Immobilien betrug jüngst 2,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG

