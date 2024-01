ATX aktuell: ATX verbucht schlussendlich Gewinne

Der ATX verbuchte am Abend Zuwächse.

Der ATX erhöhte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0,49 Prozent auf 3 343,28 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 112,970 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,012 Prozent fester bei 3 327,44 Punkten, nach 3 327,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 317,76 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 347,47 Zählern.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der ATX bereits um 1,63 Prozent. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 18.12.2023, bei 3 364,36 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 18.10.2023, den Wert von 3 105,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.01.2023, stand der ATX noch bei 3 341,94 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 verlor der Index bereits um 2,01 Prozent. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 3 448,16 Punkte. Bei 3 305,62 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit BAWAG (+ 2,45 Prozent auf 46,76 EUR), voestalpine (+ 2,19 Prozent auf 27,08 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,97 Prozent auf 23,78 EUR), Wienerberger (+ 1,29 Prozent auf 28,36 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,03 Prozent auf 44,10 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen EVN (-1,33 Prozent auf 25,90 EUR), Verbund (-1,31 Prozent auf 75,50 EUR), Österreichische Post (-0,79 Prozent auf 31,45 EUR), Lenzing (-0,50 Prozent auf 30,00 EUR) und Telekom Austria (-0,50 Prozent auf 8,00 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 338 426 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 27,342 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,72 erwartet. Die BAWAG-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at