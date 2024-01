ATX aktuell: Börsianer lassen ATX zum Start steigen

Um 09:10 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Plus von 0,33 Prozent auf 3 409,49 Punkte an der ATX-Kurstafel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 115,726 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,036 Prozent auf 3 399,45 Punkte an der Kurstafel, nach 3 398,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 399,45 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 418,08 Zählern.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang ein Minus von 0,591 Prozent. Vor einem Monat, am 12.12.2023, lag der ATX-Kurs bei 3 299,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.10.2023, wies der ATX einen Stand von 3 166,27 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.01.2023, wies der ATX einen Wert von 3 289,14 Punkten auf.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Andritz (+ 1,66 Prozent auf 55,10 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,61 Prozent auf 24,02 EUR), Lenzing (+ 1,50 Prozent auf 33,90 EUR), Raiffeisen (+ 1,43 Prozent auf 19,21 EUR) und voestalpine (+ 1,14 Prozent auf 26,72 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Verbund (-2,89 Prozent auf 82,45 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,33 Prozent auf 121,00 EUR), EVN (-0,17 Prozent auf 28,85 EUR), Telekom Austria (+ 0,00 Prozent auf 7,93 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,13 Prozent auf 7,54 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 47 727 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 29,965 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der ATX-Mitglieder

Im ATX präsentiert die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,09 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BAWAG-Aktie zu erwarten.

