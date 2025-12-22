ATX

ATX 5 218,87
-15,68
-0,30 %
Marktbericht 22.12.2025

ATX-Handel aktuell: ATX liegt im Minus

Kaum bewegt zeigt sich der ATX am ersten Tag der Woche.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,06 Prozent schwächer bei 5 231,38 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 153,512 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,015 Prozent auf 5 233,78 Punkte an der Kurstafel, nach 5 234,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 222,35 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 252,39 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 4 789,17 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 22.09.2025, einen Stand von 4 608,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, bei 3 589,54 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 43,06 Prozent zu. Bei 5 252,39 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 2,79 Prozent auf 31,35 EUR), Vienna Insurance (+ 2,66 Prozent auf 65,70 EUR), OMV (+ 1,55 Prozent auf 47,06 EUR), PORR (+ 1,28 Prozent auf 31,60 EUR) und STRABAG SE (+ 1,15 Prozent auf 79,20 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen EVN (-4,06 Prozent auf 27,15 EUR), voestalpine (-1,90 Prozent auf 37,24 EUR), Wienerberger (-1,25 Prozent auf 30,06 EUR), Verbund (-1,21 Prozent auf 61,35 EUR) und Österreichische Post (-0,97 Prozent auf 30,75 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 112 790 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 39,302 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Die CPI Europe-Aktie verzeichnet mit 6,52 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,31 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Indizes in diesem Artikel

ATX 5 219,13 -0,29%

Börse aktuell - Live Ticker

Vorweihnachtliche Ruhe: Dow freundlich -- ATX und DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren zum Wochenstart abwärts. Die positive Stimmung an der Wall Street hält im Montagshandel an. Am Montag präsentierten sich die Börsen in Fernost freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

