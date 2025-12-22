ATX-Handel aktuell: ATX liegt im Minus

Kaum bewegt zeigt sich der ATX am ersten Tag der Woche.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,06 Prozent schwächer bei 5 231,38 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 153,512 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,015 Prozent auf 5 233,78 Punkte an der Kurstafel, nach 5 234,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 222,35 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 252,39 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 4 789,17 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 22.09.2025, einen Stand von 4 608,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, bei 3 589,54 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 43,06 Prozent zu. Bei 5 252,39 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 2,79 Prozent auf 31,35 EUR), Vienna Insurance (+ 2,66 Prozent auf 65,70 EUR), OMV (+ 1,55 Prozent auf 47,06 EUR), PORR (+ 1,28 Prozent auf 31,60 EUR) und STRABAG SE (+ 1,15 Prozent auf 79,20 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen EVN (-4,06 Prozent auf 27,15 EUR), voestalpine (-1,90 Prozent auf 37,24 EUR), Wienerberger (-1,25 Prozent auf 30,06 EUR), Verbund (-1,21 Prozent auf 61,35 EUR) und Österreichische Post (-0,97 Prozent auf 30,75 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 112 790 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 39,302 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Die CPI Europe-Aktie verzeichnet mit 6,52 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,31 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at