Freundlicher Handel: ATX am Mittag mit Zuschlägen

Am ersten Tag der Woche legen Anleger in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der ATX springt im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,09 Prozent auf 5 239,15 Punkte an. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 153,512 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,015 Prozent leichter bei 5 233,78 Punkten, nach 5 234,55 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5 252,39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 223,93 Einheiten.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 789,17 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, bewegte sich der ATX bei 4 608,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wurde der ATX mit 3 589,54 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 43,27 Prozent zu Buche. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 252,39 Punkten. Bei 3 481,22 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Vienna Insurance (+ 2,66 Prozent auf 65,70 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,62 Prozent auf 31,30 EUR), OMV (+ 1,38 Prozent auf 46,98 EUR), STRABAG SE (+ 1,02 Prozent auf 79,10 EUR) und Andritz (+ 0,91 Prozent auf 66,25 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen EVN (-3,53 Prozent auf 27,30 EUR), voestalpine (-1,79 Prozent auf 37,28 EUR), Wienerberger (-1,12 Prozent auf 30,10 EUR), Lenzing (-0,67 Prozent auf 22,30 EUR) und Österreichische Post (-0,64 Prozent auf 30,85 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 63 715 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39,302 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

