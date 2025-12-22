Pluszeichen in Wien: ATX startet im Plus

Der ATX setzt seinen Aufwärtstrend auch derzeit fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Montag verbucht der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse ein Plus in Höhe von 0,22 Prozent auf 5 245,83 Punkte. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 153,512 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,015 Prozent schwächer bei 5 233,78 Punkten, nach 5 234,55 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5 250,06 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 5 227,92 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 789,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.09.2025, wurde der ATX auf 4 608,87 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, bei 3 589,54 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 43,45 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 5 250,06 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 481,22 Punkten.

ATX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Lenzing (+ 1,11 Prozent auf 22,70 EUR), Wienerberger (+ 0,92 Prozent auf 30,72 EUR), OMV (+ 0,86 Prozent auf 46,74 EUR), Vienna Insurance (+ 0,78 Prozent auf 64,50 EUR) und Andritz (+ 0,76 Prozent auf 66,15 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil EVN (-1,06 Prozent auf 28,00 EUR), UNIQA Insurance (-0,65 Prozent auf 15,34 EUR), DO (-0,49 Prozent auf 205,00 EUR), Erste Group Bank (-0,40 Prozent auf 100,80 EUR) und voestalpine (-0,32 Prozent auf 37,84 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 22 275 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39,302 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,52 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,31 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at