ATX

5 235,23
0,68
0,01 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
ATX-Performance 22.12.2025 09:29:03

Pluszeichen in Wien: ATX startet im Plus

Pluszeichen in Wien: ATX startet im Plus

Der ATX setzt seinen Aufwärtstrend auch derzeit fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Montag verbucht der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse ein Plus in Höhe von 0,22 Prozent auf 5 245,83 Punkte. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 153,512 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,015 Prozent schwächer bei 5 233,78 Punkten, nach 5 234,55 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5 250,06 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 5 227,92 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 789,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.09.2025, wurde der ATX auf 4 608,87 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, bei 3 589,54 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 43,45 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 5 250,06 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 481,22 Punkten.

ATX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Lenzing (+ 1,11 Prozent auf 22,70 EUR), Wienerberger (+ 0,92 Prozent auf 30,72 EUR), OMV (+ 0,86 Prozent auf 46,74 EUR), Vienna Insurance (+ 0,78 Prozent auf 64,50 EUR) und Andritz (+ 0,76 Prozent auf 66,15 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil EVN (-1,06 Prozent auf 28,00 EUR), UNIQA Insurance (-0,65 Prozent auf 15,34 EUR), DO (-0,49 Prozent auf 205,00 EUR), Erste Group Bank (-0,40 Prozent auf 100,80 EUR) und voestalpine (-0,32 Prozent auf 37,84 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 22 275 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39,302 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,52 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,31 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum ATX-Chart
Zur ATX-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 229,89 -0,09%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt kommen zum Wochenstart nicht vom Fleck. Am Montag präsentieren sich die Börsen in Fernost freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen