ATX Prime aktuell: ATX Prime präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktuell halten sich die Börsianer in Wien zurück.

Der ATX Prime gewinnt im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr 0,06 Prozent auf 1 788,16 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,017 Prozent auf 1 786,70 Punkte an der Kurstafel, nach 1 787,01 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 1 791,19 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 779,49 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 0,004 Prozent. Vor einem Monat, am 11.03.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 688,43 Punkten auf. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 11.01.2024, mit 1 709,99 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 11.04.2023, stand der ATX Prime noch bei 1 631,62 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,32 Prozent nach oben. Bei 1 802,56 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 664,49 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Rosenbauer (+ 5,90 Prozent auf 30,50 EUR), Verbund (+ 5,80 Prozent auf 72,10 EUR), EVN (+ 2,01) Prozent auf 25,40 EUR), FACC (+ 1,29 Prozent auf 6,26 EUR) und OMV (+ 1,28 Prozent auf 44,22 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Lenzing (-3,23 Prozent auf 32,95 EUR), Frequentis (-2,19 Prozent auf 26,80 EUR), BAWAG (-2,13 Prozent auf 55,15 EUR), Erste Group Bank (-1,51 Prozent auf 42,46 EUR) und AT S (AT&S) (-1,11 Prozent auf 18,72 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 247 037 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 24,232 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Unter den ATX Prime-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie mit 3,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,42 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

