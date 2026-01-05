Pluszeichen in Wien: ATX Prime notiert im Plus

Im ATX Prime geht es im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,89 Prozent aufwärts auf 2 668,20 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,505 Prozent stärker bei 2 658,06 Punkten in den Montagshandel, nach 2 644,70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 2 672,73 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 654,40 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 05.12.2025, stand der ATX Prime noch bei 2 525,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2 377,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 823,02 Punkten.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 8,98 Prozent auf 30,95 EUR), Semperit (+ 4,23 Prozent auf 12,82 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,20 Prozent auf 33,85 EUR), Palfinger (+ 2,37 Prozent auf 34,60 EUR) und Warimpex (+ 2,13 Prozent auf 0,48 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Frequentis (-2,60 Prozent auf 74,80 EUR), Rosenbauer (-1,94 Prozent auf 45,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,04 Prozent auf 5,70 EUR), FACC (-0,86 Prozent auf 11,50 EUR) und Flughafen Wien (-0,72 Prozent auf 55,20 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schoeller-Bleckmann-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 261 576 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 40,350 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Polytec-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 8,95 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

