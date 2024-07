ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime verbucht zum Start Abschläge

Am Mittwoch bewegt sich der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,26 Prozent leichter bei 1 841,34 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,020 Prozent tiefer bei 1 845,69 Punkten in den Mittwochshandel, nach 1 846,06 Punkten am Vortag.

Bei 1 838,84 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 1 845,69 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 0,116 Prozent nach oben. Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 24.06.2024, bei 1 814,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 794,93 Punkte. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 24.07.2023, bei 1 633,92 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 7,43 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 664,49 Zählern.

ATX Prime-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 0,97 Prozent auf 36,25 EUR), Verbund (+ 0,46 Prozent auf 75,90 EUR), Palfinger (+ 0,45 Prozent auf 22,20 EUR), EVN (+ 0,34 Prozent auf 29,90 EUR) und STRABAG SE (+ 0,25 Prozent auf 39,60 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil DO (-1,24 Prozent auf 159,60 EUR), Andritz (-1,16 Prozent auf 55,35 EUR), AT S (AT&S) (-1,02 Prozent auf 19,40 EUR), PORR (-0,97 Prozent auf 14,26 EUR) und Raiffeisen (-0,91 Prozent auf 17,49 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime weist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 22 572 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 26,091 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

2024 präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,87 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

