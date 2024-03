ATX Prime-Handel aktuell: So bewegt sich der ATX Prime aktuell

Der ATX Prime verbucht am Mittag Verluste.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,31 Prozent schwächer bei 1 752,08 Punkten. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,048 Prozent stärker bei 1 758,33 Punkten, nach 1 757,49 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Montag sein Tagestief bei 1 750,55 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 760,63 Punkten lag.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, bei 1 705,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 709,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 534,64 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,22 Prozent zu. Bei 1 760,63 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 664,49 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Addiko Bank (+ 5,28 Prozent auf 15,95 EUR), Verbund (+ 1,91 Prozent auf 69,35 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,59 Prozent auf 44,70 EUR), CA Immobilien (+ 1,10 Prozent auf 32,05 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,08 Prozent auf 17,71 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Andritz (-4,87 Prozent auf 56,70 EUR), FACC (-1,85 Prozent auf 5,84 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,59 Prozent auf 111,40 EUR), Lenzing (-1,44 Prozent auf 30,80 EUR) und Polytec (-0,91 Prozent auf 3,27 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX Prime weist die CA Immobilien-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 423 170 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 23,642 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

In diesem Jahr weist die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,64 Prozent bei der Addiko Bank-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at