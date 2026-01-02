Handel in Wien: ATX Prime in Rot

Am Freitag geht es im ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse um 0,43 Prozent auf 2 633,28 Punkte nach unten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,005 Prozent auf 2 644,58 Punkte an der Kurstafel, nach 2 644,70 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 2 630,62 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 645,28 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,07 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.12.2025, lag der ATX Prime bei 2 520,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.10.2025, wurde der ATX Prime mit 2 353,39 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 02.01.2025, lag der ATX Prime bei 1 825,93 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Frequentis (+ 3,86 Prozent auf 75,40 EUR), Warimpex (+ 3,76 Prozent auf 0,47 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,94 Prozent auf 28,05 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,75 Prozent auf 3,48 EUR) und OMV (+ 1,52 Prozent auf 48,24 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen DO (-2,90 Prozent auf 201,00 EUR), Wienerberger (-2,87 Prozent auf 29,74 EUR), Wolford (-2,86 Prozent auf 3,40 EUR), UNIQA Insurance (-2,07 Prozent auf 15,14 EUR) und Addiko Bank (-1,78 Prozent auf 22,10 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 113 989 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 39,962 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Polytec-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,58 erwartet. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at