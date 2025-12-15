CPI Europe Aktie

WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2

Performance im Blick 15.12.2025 10:04:02

ATX-Titel CPI Europe-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CPI Europe-Investment von vor 10 Jahren verloren

ATX-Titel CPI Europe-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CPI Europe-Investment von vor 10 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in CPI Europe-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die CPI Europe-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 20,82 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die CPI Europe-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 480,307 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 281,46 EUR, da sich der Wert einer CPI Europe-Aktie am 12.12.2025 auf 15,16 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 27,19 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von CPI Europe betrug jüngst 2,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: IMMOFINANZ AG

Nachrichten zu CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)mehr Nachrichten

Analysen zu CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)mehr Analysen

05.12.24 CPI Europe Hold Erste Group Bank
29.11.24 CPI Europe Hold Erste Group Bank
21.06.24 CPI Europe Reduce Erste Group Bank
07.06.24 CPI Europe accumulate Erste Group Bank
27.09.23 CPI Europe neutral Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel

CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,20 0,26% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)

