ATX-Wert Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Andritz von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Andritz-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Andritz-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 32,60 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 30,675 Andritz-Aktien. Die gehaltenen Andritz-Aktien wären am 07.06.2024 1 754,60 EUR wert, da der Schlussstand 57,20 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 75,46 Prozent.

Am Markt war Andritz jüngst 5,67 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at