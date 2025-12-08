CPI Europe Aktie
WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2
|Frühes Investment
|
08.12.2025 10:04:39
ATX-Wert CPI Europe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CPI Europe von vor 5 Jahren bedeutet
Am 08.12.2020 wurde die CPI Europe-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen CPI Europe-Anteile an diesem Tag bei 16,51 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CPI Europe-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 60,569 CPI Europe-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der CPI Europe-Aktie auf 15,04 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 910,96 EUR wert. Damit wäre die Investition 8,90 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von CPI Europe belief sich jüngst auf 2,08 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: IMMOFINANZ AG
Aktien in diesem Artikel
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,00
|-0,27%
