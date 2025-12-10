EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|Langfristige Anlage
|
10.12.2025 10:04:06
ATX-Wert EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EVN-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden EVN-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die EVN-Aktie bei 24,05 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 41,580 EVN-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.12.2025 auf 26,90 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 118,50 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 11,85 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von EVN belief sich zuletzt auf 4,83 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
