ATX-Wert OMV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in OMV von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen OMV-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Das OMV-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der OMV-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 52,44 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,907 OMV-Aktien. Die gehaltenen OMV-Papiere wären am 01.10.2024 74,26 EUR wert, da der Schlussstand 38,94 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 25,74 Prozent vermindert.

OMV wurde am Markt mit 12,55 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at