ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schoeller-Bleckmann-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden Schoeller-Bleckmann-Anteile via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 67,10 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 149,031 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 207,15 EUR, da sich der Wert eines Schoeller-Bleckmann-Anteils am 22.02.2024 auf 41,65 EUR belief. Mit einer Performance von -37,93 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Schoeller-Bleckmann erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 651,99 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at