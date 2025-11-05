Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|Hochrechnung
|
05.11.2025 10:05:10
ATX-Wert Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vienna Insurance von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden Vienna Insurance-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Vienna Insurance-Aktie bei 28,92 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 34,578 Vienna Insurance-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2025 auf 44,65 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 543,91 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 54,39 Prozent.
Der Börsenwert von Vienna Insurance belief sich zuletzt auf 5,72 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald
Aktien in diesem Artikel
|Vienna Insurance
|43,75
|-0,46%
