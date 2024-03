Aufschläge in Europa: STOXX 50 beendet den Montagshandel mit Gewinnen

Am Montag verbuchte der STOXX 50 via STOXX letztendlich Gewinne in Höhe von 0,26 Prozent auf 4 313,77 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,311 Prozent auf 4 316,00 Punkte an der Kurstafel, nach 4 302,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 303,97 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 320,75 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, den Stand von 4 206,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.12.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 4 019,45 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, einen Stand von 3 924,59 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,42 Prozent zu. Bei 4 320,75 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,15 Prozent auf 429,70 EUR), SAP SE (+ 1,08 Prozent auf 175,22 EUR), National Grid (+ 0,43 Prozent auf 10,40 GBP), GSK (+ 0,36 Prozent auf 16,68 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,20 Prozent auf 40,82 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen BASF (-1,84 Prozent auf 47,10 EUR), BAT (-1,73 Prozent auf 22,94 GBP), Diageo (-1,13 Prozent auf 29,30 GBP), Bayer (-0,88 Prozent auf 28,08 EUR) und Rio Tinto (-0,72 Prozent auf 50,90 GBP) unter Druck.

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 20 932 144 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 508,903 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,17 zu Buche schlagen. Die HSBC-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at