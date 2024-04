Aufschläge in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester

Am Mittwochabend herrschte in Frankfurt ein ruhiger Handel.

Schlussendlich schloss der DAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 18 095,96 Punkten ab. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,849 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,012 Prozent auf 18 078,89 Punkte an der Kurstafel, nach 18 076,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 17 975,84 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 239,50 Zählern.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der DAX bereits um 0,371 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, einen Wert von 17 814,51 Punkten auf. Der DAX wies vor drei Monaten, am 10.01.2024, einen Stand von 16 689,81 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, betrug der DAX-Kurs 15 597,89 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,91 Prozent nach oben. 18 567,16 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 16 345,02 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Deutsche Bank (+ 2,41 Prozent auf 14,96 EUR), Commerzbank (+ 1,88 Prozent auf 13,55 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,76 Prozent auf 22,60 EUR), Continental (+ 1,50 Prozent auf 67,50 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,35 Prozent auf 419,20 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Sartorius vz (-3,41 Prozent auf 340,00 EUR), Merck (-2,18 Prozent auf 150,30 EUR), BMW (-2,06 Prozent auf 111,50 EUR), MTU Aero Engines (-1,69 Prozent auf 215,00 EUR) und RWE (-1,68 Prozent auf 30,51 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 13 417 617 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 206,856 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 7,21 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

