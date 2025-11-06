Continental Aktie
|66,64EUR
|0,52EUR
|0,79%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Continental von 70 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Jose M Asumendi hob am Donnerstag in einer Nachbetrachtung der finalen Zahlen für das dritte Quartal seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) in diesem und im kommenden Jahr deutlich an. Stärkere Volumina und ein verbesserter Preis-Mix im Reifengeschäft seien zusammen mit niedrigeren Zollbelastungen die Haupttreiber./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:47 / GMT
