Continental Aktie

66,64EUR 0,52EUR 0,79%
Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
06.11.2025 16:09:53

Continental Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Continental von 70 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Jose M Asumendi hob am Donnerstag in einer Nachbetrachtung der finalen Zahlen für das dritte Quartal seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) in diesem und im kommenden Jahr deutlich an. Stärkere Volumina und ein verbesserter Preis-Mix im Reifengeschäft seien zusammen mit niedrigeren Zollbelastungen die Haupttreiber./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:47 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Overweight
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
76,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
67,18 € 		Abst. Kursziel*:
13,13%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
66,64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,05%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Continental AGmehr Nachrichten