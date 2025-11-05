BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Index im Blick
|
05.11.2025 17:59:23
Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX notiert letztendlich im Plus
Am Mittwoch steht der LUS-DAX via XETRA schlussendlich 0,81 Prozent im Plus bei 24 077,50 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 105,50 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 730,50 Zählern.
LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 24 379,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2025, wies der LUS-DAX 23 863,00 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 05.11.2024, lag der LUS-DAX-Kurs bei 19 320,00 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 20,60 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
LUS-DAX-Tops und -Flops
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit BMW (+ 6,85 Prozent auf 85,80 EUR), Daimler Truck (+ 3,72 Prozent auf 35,37 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,54) Prozent auf 58,23 EUR), BASF (+ 2,80 Prozent auf 43,02 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 2,43 Prozent auf 93,40 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Siemens Healthineers (-8,63 Prozent auf 45,00 EUR), QIAGEN (-3,67 Prozent auf 38,22 EUR), Siemens Energy (-2,05 Prozent auf 107,25 EUR), Merck (-1,95 Prozent auf 110,50 EUR) und Rheinmetall (-1,27 Prozent auf 1 707,00 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Konzerne
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 5 976 297 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 260,566 Mrd. Euro den größten Anteil.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf
2025 hat die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. BASF lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,52 Prozent.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BMW AGmehr Nachrichten
|
17:59
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
17:59
|DAX aktuell: DAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
17:59
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
17:32
|AKTIE IM FOKUS: BMW mit deutlichem Zuwachs an Dax-Spitze (dpa-AFX)
|
16:30
|ROUNDUP 3: BMW verdient im Tagesgeschäft wie erwartet - Aktie deutlich im Plus (dpa-AFX)
|
15:59
|Börse Frankfurt: LUS-DAX klettert nachmittags (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Frankfurt: So performt der DAX nachmittags (finanzen.at)
|
15:59
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 in Rot (finanzen.at)