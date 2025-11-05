Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX notiert letztendlich im Plus

Am Mittwoch steht der LUS-DAX via XETRA schlussendlich 0,81 Prozent im Plus bei 24 077,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 105,50 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 730,50 Zählern.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 24 379,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2025, wies der LUS-DAX 23 863,00 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 05.11.2024, lag der LUS-DAX-Kurs bei 19 320,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 20,60 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit BMW (+ 6,85 Prozent auf 85,80 EUR), Daimler Truck (+ 3,72 Prozent auf 35,37 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,54) Prozent auf 58,23 EUR), BASF (+ 2,80 Prozent auf 43,02 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 2,43 Prozent auf 93,40 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Siemens Healthineers (-8,63 Prozent auf 45,00 EUR), QIAGEN (-3,67 Prozent auf 38,22 EUR), Siemens Energy (-2,05 Prozent auf 107,25 EUR), Merck (-1,95 Prozent auf 110,50 EUR) und Rheinmetall (-1,27 Prozent auf 1 707,00 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 5 976 297 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 260,566 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

2025 hat die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. BASF lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,52 Prozent.

Redaktion finanzen.at