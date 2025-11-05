Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich letztendlich fester

Schlussendlich ging der Euro STOXX 50 nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 5 670,49 Punkten aus dem Handel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,848 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,724 Prozent schwächer bei 5 619,21 Punkten in den Handel, nach 5 660,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 605,47 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 681,61 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,111 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der Euro STOXX 50 5 651,71 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 05.08.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 249,59 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 05.11.2024, bei 4 870,33 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 15,30 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 734,28 Punkten. Bei 4 540,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit BMW (+ 6,85 Prozent auf 85,80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,54 Prozent auf 58,23 EUR), BASF (+ 2,80 Prozent auf 43,02 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,43 Prozent auf 93,40 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,97 Prozent auf 39,88 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Siemens Energy (-2,05 Prozent auf 107,25 EUR), Rheinmetall (-1,27 Prozent auf 1 707,00 EUR), Bayer (-1,23 Prozent auf 26,43 EUR), Airbus SE (-0,31 Prozent auf 212,30 EUR) und Deutsche Telekom (-0,04 Prozent auf 26,61 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 5 976 297 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 359,112 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Im Euro STOXX 50 weist die Bayer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,72 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at