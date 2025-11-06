Continental Aktie
Continental Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental nach finalen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Akshat Kacker lobte am Donnerstag merkliche operative Verbesserungen. Mit den Eckdaten hatte Conti bereits Mitte Oktober klar positiv überrascht./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Overweight
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
70,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
66,56 €
|
Abst. Kursziel*:
5,17%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
66,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,42%
|
Analyst Name::
Akshat Kacker
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Continental AG
|11:43
|Continental Buy
|UBS AG
|10:19
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:45
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|09:11
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:22
|Continental Underperform
|Bernstein Research
