NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental nach finalen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Akshat Kacker lobte am Donnerstag merkliche operative Verbesserungen. Mit den Eckdaten hatte Conti bereits Mitte Oktober klar positiv überrascht./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:04 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.