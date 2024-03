Aufschläge in Frankfurt: DAX verbucht Gewinne

Der DAX springt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,31 Prozent auf 18 017,55 Punkte an. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,796 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,232 Prozent stärker bei 18 002,97 Punkten, nach 17 961,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 17 985,43 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 027,56 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 1,85 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.02.2024, lag der DAX bei 16 945,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.12.2023, wurde der DAX mit 16 752,23 Punkten gehandelt. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.03.2023, bei 15 232,83 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 7,44 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 027,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 4,56 Prozent auf 440,50 EUR), EON SE (+ 3,88 Prozent auf 13,00 EUR), adidas (+ 3,42 Prozent auf 207,00 EUR), RWE (+ 3,21 Prozent auf 32,76 EUR) und Siemens Energy (+ 2,94 Prozent auf 14,34 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Zalando (-3,82 Prozent auf 21,90 EUR), Infineon (-2,71 Prozent auf 33,95 EUR), Beiersdorf (-0,99 Prozent auf 135,30 EUR), Heidelberg Materials (-0,65 Prozent auf 92,18 EUR) und BASF (-0,65 Prozent auf 49,27 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 827 876 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 206,599 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,92 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,92 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at