DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die RWE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die RWE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 31,70 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 315,457 RWE-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 697,16 EUR, da sich der Wert eines RWE-Papiers am 02.12.2025 auf 43,42 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 36,97 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von RWE belief sich zuletzt auf 31,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at