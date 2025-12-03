RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Lukrativer RWE-Einstieg?
|
03.12.2025 10:04:23
DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die RWE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 31,70 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 315,457 RWE-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 697,16 EUR, da sich der Wert eines RWE-Papiers am 02.12.2025 auf 43,42 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 36,97 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von RWE belief sich zuletzt auf 31,44 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Andre Laaks, RWE
Nachrichten zu RWE AG St.mehr Nachrichten
|
02.12.25
|EQS-CMS: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 (EQS Group)
|
02.12.25
|EQS-CMS: Announcement in accordance with Article 5 (1) lit. a) of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (1) of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052 (EQS Group)
|
02.12.25
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
02.12.25
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
02.12.25
|EQS-DD: RWE Aktiengesellschaft: Hauke Stars, buy (EQS Group)
|
02.12.25
|EQS-DD: RWE Aktiengesellschaft: Hauke Stars, Kauf (EQS Group)
|
01.12.25
|RWE-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform (finanzen.at)
|
01.12.25
|RWE-Aktie schwächer: Walisisches Batteriespeicher-Projekt im Fokus (Dow Jones)