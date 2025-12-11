EQS-News: SCHOTT Pharma erreicht Jahresziele für Umsatz und Profitabilität

EQS-News: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

Währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 5,8 % auf 986,2 Mio. EUR

Währungsbereinigte EBITDA-Marge steigt auf 28,4 % (Vorjahr: 26,9 %)

Anteil margenstarker High Value Solutions (HVS) bei 57 % (Vorjahr: 55 %)

Prognose für 2026: Währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 2–5 % und EBITDA-Marge von rund 27 % erwartet

SCHOTT Pharma, ein Pionier für pharmazeutische Aufbewahrungslösungen und Verabreichungssysteme, hat das Geschäftsjahr 20251 erfolgreich abgeschlossen. Die Umsatzerlöse stiegen auf 986,2 Mio. EUR, was einem währungsbereinigten Wachstum von 5,8 % entspricht (berichtet: +3,0 %). Das EBITDA legte überproportional auf 280,3 Mio. EUR zu, ein währungsbereinigtes Plus von 11,5 % (berichtet: +8,8 %). Die entsprechende EBITDA-Marge erreichte 28,4 % (berichtet: 28,4 %).

„In einem herausfordernden makroökonomischen Umfeld hat sich SCHOTT Pharma erneut hervorragend entwickelt und seine Umsatz- und Profitabilitätsziele erreicht. Unser Kerngeschäft ist weiterhin sehr solide und profitabel und wir haben den Anteil unserer High Value Solutions durch Produktinnovationen, Kapazitätserweiterungen und starke Partnerschaften weiter gesteigert“, so Andreas Reisse, CEO von SCHOTT Pharma. „Wir gehen davon aus, dass der Markt angespannt bleiben wird und erwarten für 2026 ein Umsatzwachstum von 2–5 % und eine EBITDA-Marge von rund 27 %. Damit wird 2026 ein Übergangsjahr, während wir mittelfristig wieder mit einer stärkeren Marktdynamik rechnen. Unsere aktualisierte Mittelfristprognose sieht beim Umsatz ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 6-8 % und eine schrittweise Steigerung der EBITDA-Marge in den nächsten Jahren vor.“

Reinhard Mayer, CFO von SCHOTT Pharma, ergänzt: „Mit der konsequenten Umsetzung unserer Strategie im Jahr 2025 haben wir die finanzielle Grundlage von SCHOTT Pharma weiter gestärkt und unsere Widerstandskraft in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten erhöht. In den vergangenen sechs Jahren haben wir rund 800 Mio. EUR in unser globales Produktionsnetzwerk investiert, insbesondere für High Value Solutions. Gleichzeitig konnten wir durch Automatisierung und Digitalisierung unsere Effizienz weiter steigern, was sich auch in der positiven Entwicklung der EBITDA-Marge widerspiegelt. Wir werden auch künftig in Innovationen, Kapazitäten und operative Exzellenz investieren, um nachhaltiges, profitables Wachstum entsprechend unserer Mittelfristziele zu sichern.“



Profitables Wachstum durch High Value Solutions

Die positive Entwicklung im Geschäftsjahr 2025 wurde maßgeblich vom Segment Drug Containment Solutions (DCS) getragen, dessen Umsatz währungsbereinigt um 11,9 % (berichtet: +5,6 %) auf 548,0 Mio. EUR gestiegen ist. Besonders erfolgreich entwickelten sich High Value Solutions wie sterile ready-to-use Karpulen und Fläschchen sowie Spezialfläschchen für innovative Biologika. Der Umsatzanteil der HVS erhöhte sich im DCS-Segment um 6 Prozentpunkte auf 23 %. Das EBITDA stieg insbesondere durch einen vorteilhaften Produktmix und Effizienzgewinne währungsbereinigt deutlich um 34,9 % auf 127,5 Mio. EUR (berichtet: +26,0 %). Die entsprechende EBITDA-Marge erhöhte sich um 4,0 Prozentpunkte auf 23,5 % (berichtet: 23,3 %).

Im Segment Drug Delivery Systems (DDS) belief sich der Umsatz auf 438,8 Mio. EUR, was währungsbereinigt einem leichten Rückgang um 1,3 % entspricht (berichtet: 0,0 %). Dabei wurde die geringere Nachfrage nach Polymerspritzen durch den anhaltend hohen Bedarf an vorfüllbaren Glasspritzen kompensiert. Das EBITDA sank währungsbereinigt um 9,9 % (berichtet: -8,2 %) auf 152,8 Mio. EUR, vor allem aufgrund einer geringeren Auslastung sowie Anlaufkosten für das neue Werk für vorfüllbare Glasspritzen in Ungarn. Die währungsbereinigte EBITDA-Marge lag bei 34,6 % (berichtet: 34,8 %), das sind 3,3 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr.



Solide Cash-Generierung und hohe Investitionen in Wachstum

Der operative Cashflow belief sich im Berichtsjahr auf 179,9 Mio. EUR (Vorjahr: 224,8 Mio. EUR). Grund hierfür waren ein höherer Bedarf an Working Capital sowie Stichtagseffekte bei Steuerzahlungen, was die Steigerung beim EBITDA überlagerte. Die Investitionen (CAPEX) lagen mit 144,8 Mio. EUR auf Vorjahresniveau, da das Unternehmen insbesondere den Ausbau der Kapazitäten für High Value Solutions weiter vorangetrieben hat.

Das Ergebnis je Aktie summierte sich auf 0,97 EUR (Vorjahr: 0,99 EUR). Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung am 3. Februar 2026 eine Dividende von 0,18 EUR je Aktie vorschlagen, was einer Ausschüttungsquote von 18 % des Konzernergebnisses entsprechen würde.



Markttrends adressiert und Weichen für weiteres Wachstum gestellt

Im Geschäftsjahr 2025 hat SCHOTT Pharma mehrere Produktinnovationen auf den Markt gebracht, mit denen das Unternehmen wichtige Markttrends adressiert – etwa die steigende Nachfrage nach Lösungen für die sichere und einfache Selbstinjektion von Arzneimitteln zu Hause, das wachsende und immer komplexere Angebot an sensiblen Biologika sowie die Notwendigkeit einer nachhaltigeren Herstellung und zuverlässigen Versorgung mit Medikamenten und Impfstoffen. So wurde das Portfolio um sterile, großvolumige Spritzen und Karpulen aus Glas und Polymer ergänzt, die das Angebot des Unternehmens an High Value Solutions erweitern.

Zugleich hat SCHOTT Pharma die Umsetzung seines mehrjährigen Expansionsplan konsequent weiterverfolgt und mehrere Meilensteine erreicht: So eröffnete das Unternehmen einen neuen Produktionsstandort in Serbien und feierte in Ungarn den ersten Spatenstich für den Bau einer neuen Produktion für sterile ready-to-use Karpulen.



Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet SCHOTT Pharma ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 2–5 % und eine EBITDA-Marge von ungefähr 27 %. Dabei wird das Wachstum vollständig vom DCS-Segment getragen werden. Demgegenüber wird die Entwicklung des DDS-Segments von der veränderten Markteinschätzung eines wichtigen Kunden beeinflusst werden, die zu einer geringeren Nachfrage nach Glasspritzen führen wird. Produktmix-Effekte, eine temporäre Unterauslastung und Anlaufkosten für neue Werke in Serbien und Ungarn werden die EBITDA-Marge 2026 belasten.

Auf dieser Basis aktualisiert SCHOTT Pharma den mittelfristigen Ausblick für die Jahre 2027 bis 2029 auf ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum (CAGR) von 6-8% und erwartet, dass sich die EBITDA-Marge in den kommenden Jahren verbessert und in Richtung 30% entwickelt.

Neuer CEO bestellt

Am 5. November 2025 hat SCHOTT Pharma bekanntgegeben, dass Christian Mias mit Wirkung zum 1. Mai 2026 Nachfolger von Andreas Reisse als CEO werden wird. Mias verfügt über 20 Jahre Managementerfahrung, davon mehr als 18 Jahre innerhalb des SCHOTT Konzerns. Hier hatte er Führungspositionen in verschiedenen Geschäftsbereichen und auf mehreren Kontinenten inne, in denen er profitables Wachstum durch Prozessoptimierung, Produktivitätssteigerung und Verbesserung der Ergebnisqualität erfolgreich vorangetrieben hat. Wichtige Erfahrungen in der Pharmaindustrie sammelte er bei SCHOTT Tubing, das Glasrohr für die Pharmabranche herstellt, darunter auch für SCHOTT Pharma.

Kennzahlen Geschäftsjahr 2025

Konzern DCS DDS (in Mio. EUR) FY 25 FY 24 ? ?

cc2 FY 25 FY 24 ? ?

cc2 FY 25 FY 24 ? ?

cc2 Umsatzerlöse 986,2 957,1 +3,0% +5,8% 548,0 518,7 +5,6% +11,9% 438,8 438,7 0,0% -1,3% Umsatzanteil HVS 57% 55% +2pp 23% 17% +6pp 100% 100% na EBITDA 280,3 257,6 +8,8% +11,5% 127,5 101,3 +26,0% +34,9% 152,8 166,4 -8,2% -9,9% EBITDA-Marge 28,4% 26,9% +1,5pp 23,3% 19,5% +3,8pp 34,8% 37,9% -3,1pp EBITDA-Marge cc2 28,4% 23,5% 34,6% EBIT 200,8 192,6 +4,3% 89,2 66,3 +34,5% 112,5 137,1 -17,9% EBIT-Marge 20,4% 20,1% +0,3pp 16,3% 12,8% +3,5pp 25,6% 31,2% -5,6pp Konzernergebnis 147,0 150,3 -2,2% Ergebnis je Aktie

(in EUR) 0,97 0,99 -2,0% Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 179,9 224,8 -44,9 Cashflow aus laufender Investitionstätigkeit -143,1 -143,8 +0,7 Free Cashflow 36,8 81,0 -44,2 Cash CAPEX gesamt -144,8 -145,3 +0,5

Kennzahlen Q4 2025

Konzern DCS DDS (in Mio. EUR) Q4 25 Q4 24 ? ?

cc2 Q4 25 Q4 24 ? ?

cc2 Q4 25 Q4 24 ? ?

cc2 Umsatzerlöse 247,0 237,1 +4,2% +6,6% 134,1 118,7 +13,1% +19,2% 113,0 118,5 -4,6% -6,0% Umsatzanteil HVS 59% 60% -1pp 24% 19% +5pp 100% 100% na EBITDA 67,0 66,1 +1,3% +2,9% 28,0 16,9 +65,3% +78,5% 38,3 45,1 -15,1% -16,5% EBITDA-Marge 27,1% 27,9% -0,8pp 20,8% 14,3% +6,5pp 33,9% 38,1% -4,2pp EBITDA-Marge cc2 26,9% 21,3% 33,8% EBIT 44,9 48,1 -6,8% 17,1 8,0 >100% 27,3 36,3 -24,6% EBIT-Marge 18,2% 20,3% -2,1pp 12,8% 6,7% +6,1pp 24,2% 30,6% -6,4pp Konzernergebnis 33,3 34,2 -2,5% Ergebnis je Aktie

(in EUR) 0,22 0,22 0,0% Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 52,2 75,4 -23,2 Cashflow aus laufender Investitions-tätigkeit -55,0 -64,1 +9,1 Free cash flow -2,8 11,3 -14,1 Cash CAPEX gesamt -55,5 -64,7 +9,2

Summendifferenzen in den Tabellen sind durch Rundungen möglich. Abweichungen im Konzernumsatz können durch Konsolidierungs- und Überleitungseffekte entstehen. / na = nicht aussagefähig

1 Das Geschäftsjahr läuft von Oktober bis September. Q4 2025 bezieht sich daher auf den Zeitraum von Juli bis September 2025

2 cc = constant currencies (auf Basis konstanter Wechselkurse)

