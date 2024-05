Aufschläge in Frankfurt: Zum Start Gewinne im MDAX

Das macht der MDAX am dritten Tag der Woche.

Um 09:12 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,35 Prozent fester bei 26 653,12 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 240,914 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,004 Prozent schwächer bei 26 560,44 Punkten, nach 26 561,47 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 26 545,16 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 689,34 Zähler.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 1,31 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 08.04.2024, einen Stand von 27 136,68 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 08.02.2024, bei 25 785,98 Punkten. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 08.05.2023, mit 27 543,17 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Minus von 0,690 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 286,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell JENOPTIK (+ 6,46 Prozent auf 27,02 EUR), PUMA SE (+ 4,24 Prozent auf 47,15 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 3,23 Prozent auf 38,64 EUR), TeamViewer (+ 2,79 Prozent auf 11,77 EUR) und Knorr-Bremse (+ 2,59 Prozent auf 71,40 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil SMA Solar (-13,53 Prozent auf 43,22 EUR), Bechtle (-8,31 Prozent auf 42,16 EUR), Carl Zeiss Meditec (-4,26 Prozent auf 95,40 EUR), Talanx (-3,35 Prozent auf 69,30 EUR) und United Internet (-3,01 Prozent auf 22,56 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 251 087 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 18,399 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,44 zu Buche schlagen. Im Index weist die RTL-Aktie mit 16,67 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at