ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe starke Resultate vorgelegt, schrieb Christopher Tong am Dienstagabend in seinem Resümee des jüngsten Zwischenberichts. Es zeige, dass die Erholung gut voranschreite. Entscheidend sei die unveränderte Prognose für das Geschäftsjahr, da viele Anleger mit einer Senkung des Vorsteuerergebnis-Ziels an das untere Ende der Prognosespanne gerechnet hätten./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 17:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Bechtle AGmehr Nachrichten
|
18.11.25
|EQS-PVR: Bechtle AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
18.11.25
|EQS-PVR: Bechtle AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
17.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der TecDAX nachmittags (finanzen.at)
|
17.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
17.11.25
|XETRA-Handel TecDAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX liegt mittags im Minus (finanzen.at)
|
17.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
14.11.25
|Verluste in Frankfurt: TecDAX letztendlich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Bechtle AGmehr Analysen
|09:55
|Bechtle Buy
|UBS AG
|17.11.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|17.11.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|38,68
|0,05%
