Bechtle Aktie

38,58EUR -0,08EUR -0,21%
Bechtle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
19.11.2025 09:55:51

Bechtle Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe starke Resultate vorgelegt, schrieb Christopher Tong am Dienstagabend in seinem Resümee des jüngsten Zwischenberichts. Es zeige, dass die Erholung gut voranschreite. Entscheidend sei die unveränderte Prognose für das Geschäftsjahr, da viele Anleger mit einer Senkung des Vorsteuerergebnis-Ziels an das untere Ende der Prognosespanne gerechnet hätten./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 17:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
38,52 € 		Abst. Kursziel*:
16,82%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
38,58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,64%
Analyst Name::
Christopher Tong 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Bechtle AGmehr Nachrichten

Analysen zu Bechtle AGmehr Analysen

09:55 Bechtle Buy UBS AG
17.11.25 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
17.11.25 Bechtle Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 Bechtle Kaufen DZ BANK
14.11.25 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bechtle AG 38,68 0,05% Bechtle AG

Aktuelle Aktienanalysen

10:50 Rheinmetall Buy UBS AG
10:49 VINCI Buy UBS AG
10:48 RATIONAL Neutral UBS AG
10:47 ams-OSRAM Buy UBS AG
10:23 International Consolidated Airlines Sell UBS AG
09:55 Bechtle Buy UBS AG
09:48