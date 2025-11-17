Bechtle Aktie
|40,08EUR
|-0,02EUR
|-0,05%
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
Bechtle Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bechtle nach "soliden Zahlen zum dritten Quartal" mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Hold" belassen. Bei dem IT-Dienstleister setze wieder Umsatz- und Gewinnwachstum ein, schrieb Nicole Winkler am Freitag in ihrer Nachbetrachtung. Umsatzseitig sei es das zweite Quartal in Folge mit Wachstum gewesen und nun sei auch der Vorsteuergewinn wieder gestiegen. Dies stimme zuversichtlich vor dem saisonbedingt starken Schlussquartal./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 18:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Hold
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
39,54 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,89%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
40,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,19%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bechtle AGmehr Nachrichten
|
14.11.25
|Verluste in Frankfurt: TecDAX letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
14.11.25
|MDAX aktuell: MDAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
14.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
14.11.25
|Börse Frankfurt: MDAX nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
14.11.25
|Bechtle-Aktie deutlich fester: Erwartungen geschlagen - Jahresziele bekräftigt (dpa-AFX)
|
14.11.25
|ROUNDUP 2: Bechtle übertrifft Erwartungen und sieht Schlussspurt - Kurssprung (dpa-AFX)
|
14.11.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
14.11.25
|Schwacher Handel: MDAX am Mittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Bechtle AGmehr Analysen
|07:19
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|07:19
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|14.11.25
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|02.07.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.04.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|18.03.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|07:19
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.25
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|01.04.25
|Bechtle Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|40,08
|-0,05%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:19
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:57
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:47
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:38
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:32
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:20
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:19
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:19
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|Swiss Re Halten
|DZ BANK
|14.11.25
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|14.11.25
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|United Utilities Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Equal Weight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Allianz Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Merck Buy
|UBS AG
|14.11.25
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|14.11.25
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|14.11.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|14.11.25
|Richemont Buy
|UBS AG
|14.11.25
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG