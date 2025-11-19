TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die Bechtle-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Bechtle-Aktie betrug an diesem Tag 60,00 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 166,667 Bechtle-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 436,67 EUR, da sich der Wert eines Bechtle-Anteils am 18.11.2025 auf 38,62 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 35,63 Prozent verkleinert.

Bechtle war somit zuletzt am Markt 4,93 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Bechtle-Anteils fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines Bechtle-Anteils lag damals bei 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at