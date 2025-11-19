Bechtle Aktie

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

Rentables Bechtle-Investment? 19.11.2025 10:05:09

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Bechtle-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde die Bechtle-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Bechtle-Aktie betrug an diesem Tag 60,00 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 166,667 Bechtle-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 436,67 EUR, da sich der Wert eines Bechtle-Anteils am 18.11.2025 auf 38,62 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 35,63 Prozent verkleinert.

Bechtle war somit zuletzt am Markt 4,93 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Bechtle-Anteils fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines Bechtle-Anteils lag damals bei 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Bechtle AG

19.11.25 Bechtle Buy UBS AG
17.11.25 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
17.11.25 Bechtle Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 Bechtle Kaufen DZ BANK
14.11.25 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
Bechtle AG 38,76 0,52% Bechtle AG

08:47 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
08:12 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.
