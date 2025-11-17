FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Bechtle auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Nach mehreren Quartalen mit einer rückläufigen Entwicklung sei das Vorsteuerergebnis im vergangenen Quartal im Jahresvergleich wieder gestiegen, lobte Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Rückblick./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:05 / CET





