Aufschläge in London: Am Dienstagnachmittag Gewinne im FTSE 100

Am Dienstag bewegt sich der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,37 Prozent höher bei 8 358,94 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,569 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 327,78 Punkte an der Kurstafel, nach 8 327,78 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 400,43 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 8 327,78 Einheiten.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, notierte der FTSE 100 bei 8 285,71 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, bei 8 317,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 338,58 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 8,26 Prozent zu. Bei 8 474,41 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Bunzl (+ 7,28 Prozent auf 34,48 GBP), easyJet (+ 6,21 Prozent auf 4,76 GBP), Anglo American (+ 1,51 Prozent auf 22,84 GBP), International Consolidated Airlines (+ 1,45 Prozent auf 1,82 GBP) und Whitbread (+ 1,40 Prozent auf 28,88 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Barratt Developments (-5,47 Prozent auf 5,22 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-5,00 Prozent auf 8,20 GBP), JD Sports Fashion (-4,36 Prozent auf 1,43 GBP), The Berkeley Group (-4,28 Prozent auf 49,82 GBP) und Taylor Wimpey (-3,13 Prozent auf 1,61 GBP) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 25 130 053 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 239,559 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,52 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

