Dow Jones im Fokus 04.09.2025

Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht letztendlich Zuschläge

Der Dow Jones stieg schlussendlich.

Am Donnerstag kletterte der Dow Jones via NYSE letztendlich um 0,77 Prozent auf 45 621,29 Punkte. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 18,146 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 45 309,43 Zählern und damit 0,084 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (45 271,23 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 45 160,74 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 45 632,39 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,737 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 04.08.2025, bei 44 173,64 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 04.06.2025, einen Stand von 42 427,74 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 04.09.2024, bei 40 974,97 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 7,62 Prozent nach oben. 45 757,84 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Amazon (+ 4,29 Prozent auf 235,68 USD), Goldman Sachs (+ 2,51 Prozent auf 748,90 USD), 3M (+ 2,32 Prozent auf 155,52 USD), American Express (+ 2,14 Prozent auf 330,65 USD) und Walmart (+ 1,50 Prozent auf 100,93 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Salesforce (-4,85 Prozent auf 244,01 USD), Amgen (-1,32 Prozent auf 280,10 USD), Coca-Cola (-1,07 Prozent auf 68,25 USD), Boeing (-0,70 Prozent auf 230,75 USD) und Chevron (-0,23 Prozent auf 157,69 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 30 391 111 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,576 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,25 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Es ist ein Fehler aufgetreten!

