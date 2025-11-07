Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 10 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Nike-Aktie gebracht.

Die Nike-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 65,89 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Nike-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,518 Nike-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 06.11.2025 93,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 61,89 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 6,07 Prozent verkleinert.

Nike markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 92,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at