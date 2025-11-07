Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
|Profitable Nike-Anlage?
|
07.11.2025 16:05:06
Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 10 Jahren bedeutet
Die Nike-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 65,89 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Nike-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,518 Nike-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 06.11.2025 93,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 61,89 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 6,07 Prozent verkleinert.
Nike markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 92,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
Analysen zu Nike Inc.mehr Analysen
|13.10.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Nike Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|52,20
|-2,79%
