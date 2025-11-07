Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

Profitable Nike-Anlage? 07.11.2025 16:05:06

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 10 Jahren bedeutet

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 10 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Nike-Aktie gebracht.

Die Nike-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 65,89 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Nike-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,518 Nike-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 06.11.2025 93,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 61,89 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 6,07 Prozent verkleinert.

Nike markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 92,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

13.10.25 Nike Outperform Bernstein Research
10.10.25 Nike Outperform RBC Capital Markets
02.10.25 Nike Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.25 Nike Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.25 Nike Outperform Bernstein Research
02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
