Aufschläge in Zürich: Das macht der SLI aktuell

Mit dem SLI geht es am Mittwochnachmittag aufwärts.

Der SLI gewinnt im SIX-Handel um 15:41 Uhr 1,16 Prozent auf 1 950,39 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,892 Prozent stärker bei 1 945,25 Punkten in den Handel, nach 1 928,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 939,67 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 952,05 Zählern.

SLI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 1,32 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, bei 2 002,59 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 14.05.2024, den Stand von 1 922,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 754,08 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 10,60 Prozent zu. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 009,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Straumann (+ 14,78 Prozent auf 127,35 CHF), UBS (+ 5,89 Prozent auf 26,60 CHF), ams (+ 5,17 Prozent auf 1,05 CHF), Sonova (+ 2,16 Prozent auf 288,90 CHF) und Sandoz (+ 1,93 Prozent auf 36,90 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Roche (-0,21 Prozent auf 278,80 CHF), Lindt (+ 0,00 Prozent auf 10 940,00 CHF), Nestlé (+ 0,20 Prozent auf 88,86 CHF), Lonza (+ 0,25 Prozent auf 551,40 CHF) und Swisscom (+ 0,28 Prozent auf 528,00 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3 763 790 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 239,545 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at