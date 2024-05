Aufschläge in Zürich: Letztendlich Gewinne im SLI

Am Donnerstag steht der SLI via SIX zum Handelsende 0,31 Prozent im Plus bei 1 950,17 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,336 Prozent höher bei 1 950,77 Punkten, nach 1 944,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 1 947,76 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 956,24 Punkten verzeichnete.

SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 1,74 Prozent. Vor einem Monat, am 16.04.2024, wurde der SLI mit 1 835,24 Punkten gehandelt. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 16.02.2024, bei 1 840,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.05.2023, wies der SLI einen Wert von 1 790,48 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 10,58 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 956,24 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Swiss Re (+ 3,81 Prozent auf 107,65 CHF), Zurich Insurance (+ 3,49 Prozent auf 469,10 CHF), Roche (+ 3,21 Prozent auf 234,80 CHF), Logitech (+ 1,24 Prozent auf 81,60 CHF) und Swiss Life (+ 1,22 Prozent auf 662,60 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil ams (-1,70 Prozent auf 1,36 CHF), VAT (-1,60 Prozent auf 473,30 CHF), Lindt (-1,40 Prozent auf 10 560,00 CHF), Holcim (-1,18 Prozent auf 78,44 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,14 Prozent auf 47,65 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 5 589 806 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI mit 246,550 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Mit 6,22 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at